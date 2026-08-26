L’incroyable montage financier de Tottenham interpelle l’Angleterre

Tottenham continue de dépenser sans compter. Après avoir sauvé sa place en Premier League au terme d’une saison catastrophique, le club londonien a offert à Roberto De Zerbi un mercato complètement fou. Sandro Tonali a débarqué de Newcastle pour 108 millions d’euros, Mateus Fernandes est arrivé de West Ham pour 99 millions, tandis que Jan Paul van Hecke a coûté 60 millions à Tottenham. Avec les arrivées de Marcos Senesi, Andrew Robertson et Martin Dúbravka, les Spurs avaient déjà largement dépassé les 250 millions d’euros investis. Et la folie s’est poursuivie avec l’officialisation de Savinho, recruté à Manchester City pour 87,5 millions d’euros, avec des bonus pouvant faire grimper la facture. L’opération porte désormais les dépenses estivales de Tottenham à plus de 350 millions d’euros.

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Et Tottenham n’a visiblement pas terminé son chantier. Après Savinho, le prochain gros renfort devrait encore venir de Manchester City avec Omar Marmoush. L’attaquant égyptien est attendu chez les Spurs et les deux clubs auraient trouvé un accord autour d’une opération pouvant atteindre 58,4 millions d’euros, sous la forme d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire selon certaines conditions. Une nouvelle dépense importante pour un club qui vient pourtant de recevoir un énorme avertissement sur le terrain. Pour sa première journée de Premier League, Tottenham a été balayé (3-0) par Brentford, avec même un penalty manqué par les Bees qui aurait pu porter l’addition à quatre buts. Roberto De Zerbi dispose d’un groupe totalement remodelé à coups de centaines de millions, mais son équipe a commencé la saison par une véritable gifle. Et alors que Marmoush doit encore renforcer cet effectif, c’est désormais le montage de ces opérations qui commence à attirer l’attention en Angleterre.

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Une sous-valorisation de Marmoush ?

Plusieurs médias anglais s’interrogent en effet sur la manière dont Manchester City aurait structuré les transferts de Savinho et de Marmoush. Une clause négociée lors du départ de l’Égyptien vers Manchester prévoyait une participation de Francfort sur une éventuelle plus-value réalisée par City lors de sa revente. Selon les informations rapportées, cette clause serait de 15 % et ne s’appliquerait que si les Sky Blues réalisaient un bénéfice sur Marmoush. C’est précisément là que le montage devient particulièrement surprenant. Les Cityzens auraient pu vendre Marmoush à Tottenham à un prix suffisamment élevé pour générer une plus-value et donc déclencher cette clause. Mais, dans le cadre de l’opération globale, une partie de la valeur aurait été reportée sur Savinho, dont le transfert a été conclu pour une somme très élevée. Marmoush, lui, serait valorisé autour du montant déboursé par City pour le recruter, ce qui permettrait au club anglais de limiter, voire d’éviter, une plus-value sur l’Égyptien. Le mécanisme est simple dans son principe, mais particulièrement spectaculaire dans ses conséquences.

En ce sens, Manchester City aurait ainsi la possibilité de récupérer une très grosse somme grâce aux deux ventes à Tottenham tout en conservant une valorisation plus faible pour Marmoush, précisément le joueur concerné par la clause de Francfort. Des médias ont évoqué un package global pouvant atteindre 163,7 millions d’euros avec Savinho et Marmoush, tandis que d’autres sources avancent une répartition permettant de maintenir le prix de l’Égyptien sous le seuil déclenchant la participation de Francfort. Il faut toutefois rester prudent puisque ce montage relève pour l’heure d’une théorie rapportée par plusieurs tabloïds anglais, et que les détails contractuels complets ne sont pas publics. Mais l’idée interpelle déjà fortement en Angleterre car Tottenham continue de dépenser des sommes folles pour reconstruire l’équipe de Roberto De Zerbi, Manchester City récupère une énorme enveloppe sur deux joueurs et Francfort pourrait, lui, voir une partie de l’argent qu’il espérait récupérer sur Marmoush lui échapper. Un drôle de concours de circonstances qui donne une toute autre dimension au mercato complètement dément des Spurs.