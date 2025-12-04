Ronald Araujo est au fond du trou… à cause de Luis Enrique !

C’est un sujet qui fait beaucoup parler en Catalogne. Très critiqué, même conspué après son carton rouge contre Chelsea en Ligue des Champions, Ronald Araujo a demandé au Barça de lui accorder un repos indéfini, afin de se ressourcer et de prendre soin de sa santé mentale. Le défenseur central uruguayen aurait ainsi très mal vécu son expulsion contre les Blues, d’autant plus qu’il était capitaine de l’équipe, et que ce n’était pas la première fois qu’il laissait tomber ses coéquipiers dans un gros match.

« Il est en proie à un conflit mental interne au niveau de son identité. Il est le capitaine de l’équipe et sait qu’il a commis un acte injustifiable envers celle-ci. Son dialogue interne en est fortement affecté, il se demande s’il est vraiment capable de jouer au FC Barcelone », indiquait récemment un spécialiste au journal Sport. Si le Barça fait bloc derrière lui, et que les commentaires assassins des fans se sont calmés pour laisser place à de la bienveillance et de la compréhension, la presse catalane vient de faire une sacrée révélation.

Le documentaire de Luis Enrique lui a fait mal

Effectivement, Luis Enrique serait, en partie et évidemment sans le vouloir, responsable du coup de mou de l’Uruguayen sur le plan mental. Ce dernier a été très touché par un commentaire réalisé par le coach parisien à son sujet, comme l’a indiqué le journaliste Antoni Bassas sur Catalunya Radio. Dans un documentaire publié en octobre 2024 sur Movistar, on voit ainsi l’entraîneur espagnol expliquer que Ronald Araujo est le maillon faible du Barça lors d’une réunion avec son staff, puis avec ses joueurs, pour préparer la fameuse rencontre de Ligue des Champions entre les deux clubs. « Comment va nous attaquer le Barça ? Du jeu long, sans aucun doute. On leur met la pression, ils vont jouer long. Qu’est-ce qu’on va faire ? On va laisser jouer Araujo. Qu’il vienne avec le ballon, quand il le lâche, c’est là qu’on presse », indiquait-il à son staff.

Clairement, le but était de laisser Araujo jouer, sans le presser, pour le pousser à l’erreur. « Araujo c’est le joueur avec le plus de problèmes. Chaque fois qu’il a le ballon, on couvre la ligne de passe et on y va », expliquait-il ensuite aux joueurs dans une séance tactique, ciblant clairement l’Uruguayen. Des images qui ont fait très mal à l’estime et à la confiance du joueur du Barça, et on l’a vu par la suite avec un très mauvais match contre l’Inter la saison dernière en demies de Ligue des Champions également. Espérons, pour lui et pour le champion d’Espagne, qu’il parvienne à sortir la tête de l’eau.