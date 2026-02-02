Menu Rechercher
Atlético de Madrid : le dossier Marcos Leonardo est au point mort

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’Atlético de Madrid s’est activé pour renforcer son attaque. Alors que l’arrivée d’Ademola Lookman est sur le point d’être officialisé, les Colchoneros ont acté leur décision pour Marcos Leonardo.

Sur le point de trouver un accord pour une signature à 40 millions d’euros avec Al-Hilal, les Matelassiers vont finalement abandonner cette piste, comme l’indique Marca. Le quotidien espagnol explique que le transfert du Brésilien est au point mort. Selon toute vraisemblance, l’ancien de Benfica ne devrait pas rejoindre Madrid.

