Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Real Madrid

C'est l'affiche la plus belle de ces 1/8e de finale de la Ligue des Champions 2021-22. Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain joue déjà une partie de sa saison au Parc des Princes face au Real Madrid. Le club coaché par Carlo Ancelotti, qui survole la Liga cette saison, joue gros lui aussi après plusieurs campagnes européennes décevantes et n'aura pas le droit à l'erreur.

4 raisons de ne pas rater PSG-Real Madrid

Si Paris survole la Ligue 1, le PSG est la peine dès que l'adversaire monte en gamme. Hormis le match au Parc face à Manchester City où le club de la capitale s'est montré très réaliste, la bande à Mauricio Pochettino est à la recherche d'un match référence. Et si c'était face au club madrilène? Pour rappel, la dernière fois que la Casa Blanca s'est présentée au Parc en 2019, elle avait subi une cuisante défaite 3-0 avec un grand Idrissa Gueye et un très bon Angel Di Maria.

Ce match PSG-Real sera aussi une rencontre particulière pour Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018, qui voulait rejoindre le Real Madrid l'été dernier et qui souhaite d'ailleurs toujours rejoindre la capitale espagnole, est attendu au tournant et sa performance sera scrutée de toute part. Facteur X du PSG depuis le début de saison, c'est sur lui que seront braquées toutes les caméras. Autre joueur très attendu, Lionel Messi. La Pulga, très discrète en Ligue 1, est beaucoup plus à l'aise sur les prés continentaux avec 5 buts en 6 matches. Et quand on sait que le sextuple Ballon d'Or est particulièrement à l'aise face au Real Madrid (26 buts, 14 passes décisives en 45 matches), nul doute que la rencontre vaudra le coup d'œil.

Troisième raison de ne pas rater ce choc de titans, le pourcentage très élevé de stars du football mondial au centimètre carré. Entre un possible trio de feu Messi-Neymar-Mbappé, un Marquinhos impérial et un Marco Verratti au four et au moulin d'un côté et le duo infernal Vinicius Junior-Benzema sans oublier l'inamovible milieu de terrain Casemiro-Modric-Kroos, il y aura du beau monde au Parc des Princes ce mardi soir pour cette finale avant la lettre de la C1.

Vu la puissance offensive des deux équipes, on devrait donc assister à un grand match, débridé et à l'intensité des grands soirs.