Super League : pourquoi Manchester City a finalement dit non

S'il n'est pas encore officiellement abandonné, le projet de Super League a clairement pris du plomb dans l'aile. Les six clubs anglais impliqués se sont retirés, tout comme les trois Italiens et l'Atlético de Madrid. Officiellement, il ne reste aujourd'hui plus que le Real Madrid et le FC Barcelone. On en a appris un peu plus ce jeudi sur les raisons ayant poussé Manchester City à faire un pas de côté.

Le Times explique dans son édition du jour pourquoi les Citizens ont finalement dit non et les raisons sont assez loin du football et de l'économie du sport. Le sérieux quotidien anglais révèle en effet que Lord Udny-Lister, en charge des relation du Royaume-Uni avec le Golfe, a joué de son influence sur les propriétaire du club, l'Abu Dhabi Group.

Menace d'un conflit diplomatique à mots voilés

«Il leur a clairement fait comprendre que ce serait un signal très positif pour les relations entre les deux pays si ce projet n'allait pas à son terme», a révélé une source proche du dossier au Times. Le message est passé peu après la publication officielle du communiqué avec la menace entrouverte d'un conflit diplomatique, précise même la publication.

Lord Udny-Lister a agi sur ordre de Boris Johnson, premier ministre du Royaume Uni, dont il est très proche depuis leur collaboration à l'époque où le second était maire de Londres. Ce coup de pression politique a porté ses fruits puisque les patrons des Skyblues, également mis sous pression par l'UEFA et leurs supporters, ont rapidement délaissé le projet, au grand dam de Florentino Pérez. Quand la politique se mêle du football...