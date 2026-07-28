Équipe de France : Bruno Genesio rend hommage à Zinédine Zidane

Bruno Genesio n’a pas caché sa satisfaction après la nomination officielle de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’Équipe de France. Présent en conférence de presse à Marseille après une séance d’entraînement de l’OM, l’entraîneur français a salué l’arrivée de l’ancien technicien du Real Madrid à la tête des Bleus, estimant que son parcours et son palmarès faisaient de lui le successeur naturel de Didier Deschamps. Un soutien fort qui intervient alors que Zidane vient tout juste d’être présenté officiellement à Paris au siège de la FFF.

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« Évidemment qu’on est tous ravis à partir du moment où Didier avait décidé d’arrêter, d’avoir Zizou qui le succède. C’est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste-là, avec ce qu’il a montré dans sa carrière de joueur, mais aussi d’entraîneur. Il ne faut pas oublier son passage au Real Madrid. Trois Ligues des Champions de suite. On ne se rend pas compte de ce que cela représente comme travail et comme exploit. On est fier et heureux que ce soit lui qui assume la succession de Didier Deschamps ». La nouvelle ère débute enfin pour l’Équipe de France après 14 belles années sous Didier Deschamps.