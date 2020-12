Barça : Ronald Koeman explique les retours en forme de Griezmann et Dembélé

Le FC Barcelone n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matches (1-0 face à l'Atlético de Madrid) et s'est offert quelques goleadas ces dernières semaines (5-2 face au Betis, 4-0 face à Kiev, 4-0 face à Osasuna et 3-0 contre Ferencvaros). Tous les deux buteurs lors du déplacement des Blaugrana sur la pelouse des Hongrois de Ferencvaros (0-3), Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ne sont pas étrangers à cette bonne passe du Barça. Le numéro 7 s'est montré quatre fois décisifs (3 buts, 1 passe) lors de ses trois derniers matches. Préservé par son coach, le numéro 11 a lui inscrit 4 buts en 11 apparitions effectuées depuis le début de la saison. Forcément, Ronald Koeman a été interrogé sur la belle forme actuelle des deux Français en conférence de presse, cet après-midi. Il a expliqué ce qui avait changé.

«Dembélé se porte bien car il est physiquement au top depuis le début de la saison et il gagne donc en confiance. Il est également heureux et cela se voit, et je suis très heureux avec lui,» a déclaré le coach du Barça, qui n'avait pas hésité à offrir le brassard de capitaine à Ousmane Dembélé lorsque Sergio Busquets avait quitté la pelouse, mercredi. Concernant l'embellie chez Antoine Griezmann, le coach parle de confiance retrouvée. «Cela dépend des matches. Griezmann est un grand joueur qui peut jouer dans différentes positions. Le changement n'est pas seulement dû au fait qu'il joue dans d'autres positions ou qu'il joue avec Braithwaite, mais cela tient à la confiance. Il a connu des moments difficiles, mais au final, en travaillant à l'entraînement, vous voyez que ça porte ses fruits sur le terrain,» a-t-il avancé.