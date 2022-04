Barça : Javi Martinez croit au départ de Robert Lewandowski

Invité jeudi soir de l'émission El Largero de la radio espagnole SER, Javi Martinez s'est exprimé sur une possible arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone et à en croire les propos de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich, ce dénouement n'est clairement pas à exclure. «Justement j'ai parlé avec lui aujourd'hui même et il m'a dit : 'Chaque jour, tu as plus de cheveux gris'», a tout d'abord plaisanté l'ancien champion du monde 2010 avant d'en dire plus sur le feuilleton Lewy.

«Le truc avec le Bayern, c'est qu'il n'y a pas de clause. S'ils ne veulent pas te vendre, tu es foutu. Je pense qu'il y a une chance (qu'il signe au Barça, NDLR). Je crois qu'il pense qu'en jouant en Espagne, il aurait gagné un ou deux Ballons d'or. Et c'est pourquoi il veut essayer. Il a le sentiment qu'il méritait le Ballon d'Or. Ce n'est pas la même chose de jouer dans le championnat espagnol, dans un Barça ou un Madrid, que dans le championnat allemand. S'il préfère le Real Madrid ou le Barça ? Demain, je lui demanderai», a ainsi déclaré Martinez. Reste désormais à connaître la décision finale du Polonais...