Joueurs les plus chers du monde : Lamine Yamal vaut 343 M€, Kylian Mbappé et le PSG au top

En 2025, Ousmane Dembélé a été élu footballeur de l’année. Il a raflé le Ballon d’Or, mais aussi le Trophée FIFA-The Best et le Globe Soccer Award. Mais le Français n’est actuellement pas le joueur qui vaut le plus cher. C’est ce qu’a révélé l’Observatoire du football CIES dans sa lettre hebdomadaire publiée ce mercredi. Dans cette étude, l’institut basé à Neuchâtel a pris en compte plusieurs points en compte comme l’âge, le potentiel ou encore les statistiques. Cette année 2026, c’est le joyau du FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans), qui est sur la plus haute marche du podium. Il est valorisé à hauteur de 343,1 M€, lui qui est donc actuellement le joueur le plus cher du monde.

Il y a un an, c’était Jude Bellingham (251,4 M€) qui était en tête de ce classement. amine Yamal, lui, n’était "que" quatrième. En un an, son prix est donc passé de 180,3 M€ à 343,1 M€. En deuxième position, on retrouve Erling Haaland (25 ans). Toujours précieux pour Manchester City, le Norvégien vaut aujourd’hui 255,1 M€. Soit 30 M€ de plus qu’il y a un an. Enfin, Kylian Mbappé (27 ans) est à la troisième place. l’international tricolore, qui enchaîne les buts avec le Real Madrid, est valorisé à 201,3 M€. Soit 25 M€ de plus qu’il y a un an. Son âge plus avancé que ceux du Barcelonais et du Cityzen explique notamment son classement. Ensuite, on retrouve Jude Bellingham. En un an, sa valeur a fortement chuté.

Paris en force dans le classement, pas la L1

En effet, elle est passée de 251,4 M€ à 153,1 M€ en 2026. Soit environ 100 M€. Cela s’explique par son niveau et son influence dans le jeu qui ont clairement baissé. Viennent ensuite Michael Olise (136,9M€) et Florian Wirtz (135,8 M€). En septième et huitième position, on retrouve deux joueurs du PSG, à savoir Désiré Doué (134,6 M€) et João Neves (130,6 M€). Arda Güler (130,3 M€) et Pedri (130 M€) complètent le top 10. Un peu plus loin dans le classement, on retrouve d’autres joueurs tricolore. Hugo Ekitike (13e, 124,1 M€), Rayan Cherki (22e, 101 M€), William Saliba (27e, 95,6 M€), Bradley Barcola (40e, 90,2 M€) ou encore Warren Zaïre-Emery (43e, 86,9 M€) sont dans le top 100. Ce qui n’est pas le cas d’Ousmane Dembélé.

En revanche, plusieurs de ses coéquipiers parisiens sont présents. Outre Doué, Neves Barcola et Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia (91 M€), Nuno Mendes (86,5 M€), Vitinha (84,8 M€), Willian Pacho (70,6 M€) et Illia Zabarnyi (69,7 M€) sont aussi dans le top 100. le PSG est d’ailleurs l’un des clubs les plus représentés avec 9 joueurs. Ce qui n’est pas une mauvaise chose pour le championnat de France, où seul un autre joueur est présent dans ce classement. Il s’agit du Marseillais Mason Greenwood, qui est valorisé à 64 M€. Parmi les autres résultats à retenir, on peut noter que Vinicius Jr est passé de la 3e place (205,7 M€ en 2025) à la 38e position en 2026 (90,3 M€), soit une chute de 35 places (-115,4 M€).