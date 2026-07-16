Equipe de France : la date de l’officialisation de Zidane est connue

L’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France ne fait plus aucun de doute. Alors que Didier Deschamps s’apprête à diriger son ultime rencontre sur le banc des Bleus, samedi face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, la Fédération française de football prépare déjà activement la transition. En coulisses, tout est mis en œuvre pour organiser l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid dans la plus grande discrétion.

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Selon RMC Sport, la FFF ne compte toutefois pas précipiter les choses. Si l’accord avec Zidane est attendu depuis plusieurs mois, son officialisation ne devrait pas intervenir immédiatement après le Mondial. D’après plusieurs sources citées par le média, l’annonce au grand public est plutôt envisagée d’ici jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, le temps de tourner définitivement la page Didier Deschamps avant d’ouvrir officiellement l’ère Zinédine Zidane.