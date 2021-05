Ligue des Champions : Riyad Mahrez, le bourreau du PSG

La suite après cette publicité

Il hantera longtemps les nuits de Keylor Navas et sa défense. Riyad Mahrez (30 ans) aura été l'un des grands bonhommes de cette double confrontation entre Manchester City et le Paris SG. À l'aller, au Parc des Princes, l'Algérien des Citizens avait su forcer la réussite sur un coup franc, bien aidé par un mur parisien très friable.

Au retour, le Fennec était encore au rendez-vous pour concrétiser deux contres orchestrés par son équipe. Opportuniste sur l'ouverture du score pour reprendre victorieusement une frappe déviée de Kevin De Bruyne (11e), le gaucher a assuré pour terminer le travail sur le deuxième but à la conclusion d'une superbe action collective (63e).

Guardiola l'encense

S'il a inscrit trois des quatre réalisations de son équipe sur cette demi-finale, l'ancien Havrais a également affiché du caractère et abattu un travail défensif appréciable, reprenant plusieurs fois Neymar par exemple. Son manager Pep Guardiola, interrogé en conférence de presse, n'a évidemment pas manqué de le saluer comme il se doit.

«C’est un joueur extraordinaire, il a une qualité énorme dans les grands moments, on le connaît bien, c’est un joueur fantastique. Les grands joueurs sont jugés sur ces moments-là, et lui, il aime ça. Son premier but est très bon, il termine parfaitement la magnifique action du deuxième. Il a mis trois des quatre buts, il mérite des compliments», a lâché l'Espagnol. Paris s'en souviendra...