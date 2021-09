L’OM craint des débordements face à Galatasaray

L’Olympique de Marseille reçoit Galatasaray ce jeudi, pour le compte de la deuxième journée des phases de poule de la Ligue Europa (21h). Avec ce match, les Marseillais ont en tête une rencontre face à un autre club d’Istanbul en 2012, Fenerbahçe, qui avait été le théâtre d’affrontements dans les tribunes entre supporters des deux équipes. Si aucun fan de Galatasaray en provenance de Turquie ne sera présent, le pays étant placé en zone rouge Covid-19, le club compte de nombreux supporters à travers l’Europe.

3 400 places leur sont réservées jeudi dans le parcage du Stade Vélodrome, mais l’OM craint que certains obtiennent des places un peu partout dans l’enceinte phocéenne. Jacques Cardoze, directeur de la communication, veut « tout faire pour éviter les débordements et les points de friction », rapporte La Provence. Pour cela, plusieurs compagnies de CRS seront présentes, ainsi qu’un maximum de stadiers. Ces derniers auront la mission de contenir d’éventuels incidents et de conduire les supporters turcs vers le parcage qui leur est réservé, s’ils venaient à se trouver dans les tribunes Ganay et Jean-Bouin.