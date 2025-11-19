LdC : le Barça jouera contre Francfort au Camp Nou

Le FC Barcelone a annoncé que son match de Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort, prévu le mardi 9 décembre (à 21h00), se jouera bien au Spotify Camp Nou. Le club a précisé que cette décision est intervenue après l’obtention de la première autorisation d’occupation pour la phase 1B, qui permet une capacité accrue et inclut la totalité de la tribune latérale. « Cette autorisation s’ajoute à celle déjà accordée pour la phase 1A – qui concerne les tribunes Tribuna et Gol Sur – et prend effet après que l’UEFA a accepté la demande, estimant que toutes les conditions requises étaient remplies », souligne le communiqué officiel du club.

Le FC Barcelone rappelle également que les détenteurs du Pass Saison 2025/26 auront automatiquement accès à ce match. « Dans les prochains jours, le Club annoncera la date d’ouverture de la billetterie pour ce match », précise le communiqué.