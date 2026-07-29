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Visite médicale pour Frank Magri à Nice

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Frank Magri @Maxppp

Comme révélé plus tôt dans la journée, l’OGC Nice travaille sur le recrutement de Frank Magri, libre depuis la fin de son contrat avec Toulouse. Et les choses ont bien avancé, puisque selon nos informations, l’attaquant camerounais de 26 ans passe sa visite médicale avec le club azuréen.

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Auteur de de cinq buts et une passe décisive la saison passée, Magri avait notamment marqué contre Nice la saison passée, lors de la 18e journée. Malgré un exercice perturbé par quelques blessures, son profil a attiré Nice, avec une situation de joueur libre.

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