Vidéo : Cole Palmer rate le premier penalty de sa carrière !

Depuis quelques mois, Cole Palmer est en délicatesse. Si brillant depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2023, le milieu offensif de 22 ans connaît sa pire période et n’a plus été décisif depuis le 14 janvier dernier. Une disette qui interroge et qui est en train de se prolonger ce dimanche face à Leicester. Pire encore, le numéro 20 des Blues a mis fin à une incroyable série face aux Foxes.

La suite après cette publicité

C'est plus rare qu'un but : un penalty manqué par Cole Palmer ! ❌



L'Anglais pouvait inscrire son 13ème penalty consécutif en Premier League, mais Hermansen en a décidé autrement 🥶#CHELEI | #PremierLeague pic.twitter.com/0Uom4RE4Yi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 9, 2025

En effet, alors qu’il restait sur douze penalties inscrits en Premier League en autant de tentatives, l’ancien de Manchester City a finalement été frustré pour la première fois ce dimanche. Pouvant mettre fin à sa période de doute en marquant, l’international anglais a finalement vu Mads Hermansen repousser sa tentative. Un nouveau coup dur pour un Cole Palmer en pleine hésitation.