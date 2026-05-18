Coupe du Monde 2026, Espagne : la presse espagnole annonce le forfait de Fermin Lopez

L’Espagne retient son souffle. Alors que la Coupe du Monde 2026 débutera dans quelques semaines, la Roja a vu l’un de ses cadres sortir sur blessure, ce dimanche. En effet, Fermin Lopez a reçu un coup au cinquième métatarsien du pied droit lors de la victoire du Barça face au Betis et a dû céder sa place prématurément. Fermín est arrivé aux vestiaires à la mi-temps du match contre le Betis en se plaignant de douleurs. Après consultation avec le staff technique et les médecins, il a été décidé qu’il ne reprenait pas le jeu en seconde période.

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Et alors que la gêne persistait pour le milieu offensif catalan, il devait passer des examens nécessaires pour déterminer la gravité de sa blessure ce lundi et avait même écourté sa présence lors de l’hommage rendu à Robert Lewandowski. Une fracture était redoutée par le joueur, car en cas de fracture du cinquième métatarsien nécessitant une intervention chirurgicale, la convalescence peut durer au minimum deux mois et il serait donc d’ores et déjà forfait pour disputer le Mondial.

L’opération est confirmée pour Fermin Lopez

Et le FC Barcelone vient de publier un communiqué inquiétant, confirmant la mauvaise nouvelle : «le premier joueur de l’équipe Fermín López a subi une fracture du cinquième métatarsien de son pied droit lors du match contre Betis. Le joueur sera opéré», a indiqué le FC Barcelone dans son communiqué, sans préciser la durée de sa convalescence, mais en assurant donc que le joueur aux sept sélections allait passer par la case opération. Sa présence pour aller aux États-Unis est fortement compromise.

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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, devrait annoncer sa liste lundi 25 mai. Le premier match de l’Espagne en Coupe du monde, qui se termine le 19 juillet, aura lieu le 15 juin contre le Cap-Vert à Atlanta. Mais la presse espagnole annonce déjà que l’opération est prévue pour demain et qu’en raison de sa fracture, il ne pourra pas participer à la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour le joueur de 23 ans, qui a été champion d’Europe en 2024 et rêvait de jouer son premier mondial.