Carlo Ancelotti ne sait pas de quoi sera fait son avenir

Carlo Ancelotti sera-t-il sur le banc du Real Madrid la saison prochaine ? Alors que la presse espagnole le plaçait sur la sellette avant le match retour face au PSG, le technicien italien a su quelque peu renverser la tendance, notamment grâce à Karim Benzema, auteur d'un triplé à Stamford Bridge lors de la victoire face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions (1-3).

Le Real est encore en course pour réaliser le doublé Ligue des Champions / Championnat, mais le niveau de jeu affiché lors de certaines rencontres, comme lors du Clasico, n'est pas en adéquation avec les ambitions de la Casa Blanca. L'Italien profite en tout cas du moment présent et sait qu'il sera jugé sur les résultats lorsque la saison sera terminée : «à la fin de la saison, le club évaluera le travail que nous faisons et prendra une décision. Je profite de chaque jour.»