Liga : l’Atlético Madrid a le meilleur banc d’Europe

Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11… sans oublier les supersubs ! Régulièrement - et encore plus depuis la mise en place des cinq changements - les remplaçants font la différence dans une rencontre. Et à ce petit jeu-là, c’est l’Atlético de Madrid qui détient la palme en Europe. Les Colchoneros ont marqué 14 buts cette saison avec des joueurs sortis du banc de touche.

La suite après cette publicité

Les Rojiblancos devancent Naples (13), puis l’AS Monaco et Girona (12). Le but victorieux d’Angel Correa dimanche dernier face au Real Betis (1-0) à la 86e minute, en est une nouvelle preuve. Et ce chiffre ne concerne que le championnat. Toutes compétitions confondues, les Madrilènes en ont inscrit 18 ( trois en Ligue des champions et un en Coupe du roi.) Le banc, l’arme fatale de Diego Simeone.

À lire

Liga : l’Atletico de Madrid s’intéresse à Mateo Retegui