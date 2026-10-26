Real Madrid : le joli geste de José Mourinho envers Lunin après le Clasico
Le Real Madrid a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du FC Barcelone (1-2), ce dimanche soir, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Au-delà de la performance collective des Madrilènes, un autre homme a marqué les esprits : Andriy Lunin. Titularisé à la dernière minute après le forfait de Thibaut Courtois, le portier ukrainien a répondu présent dans ce Clasico brûlant, avec plusieurs interventions décisives, dont une superbe parade sur une tête de Gerard Martín. Une prestation qui n’a pas échappé à José Mourinho, lequel a tenu à lui témoigner sa reconnaissance dès le coup de sifflet final.
“Si Lunin llega a fallar, me preguntáis por él en la primera pregunta”La suite après cette publicitéLo primero que ha hecho Mourinho tras ganar en el Camp Nou ha sido ir a abrazar q su habitual portero suplente. DON JOSÉ MOURINHO ⭐️ https://t.co/6pqIQ6J9Hq— Madrid Sports (@MadridSports_) October 25, 2026
Alors qu’il aurait pu se diriger vers ses autres joueurs pour célébrer ce succès majeur, l’entraîneur portugais a traversé la pelouse pour rejoindre directement son gardien et le prendre dans ses bras. Un geste fort, symbole de la confiance accordée à Lunin et de l’importance de sa contribution dans cette victoire au Camp Nou. En l’absence de Courtois, l’Ukrainien a parfaitement assumé ses responsabilités dans un rendez-vous capital pour la course au titre.
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