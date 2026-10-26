Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Real Madrid : le joli geste de José Mourinho envers Lunin après le Clasico

Par Allan Brevi
1 min.
Andriy Lunin @Maxppp
Barcelone 1-2 Real Madrid

Le Real Madrid a frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du FC Barcelone (1-2), ce dimanche soir, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Au-delà de la performance collective des Madrilènes, un autre homme a marqué les esprits : Andriy Lunin. Titularisé à la dernière minute après le forfait de Thibaut Courtois, le portier ukrainien a répondu présent dans ce Clasico brûlant, avec plusieurs interventions décisives, dont une superbe parade sur une tête de Gerard Martín. Une prestation qui n’a pas échappé à José Mourinho, lequel a tenu à lui témoigner sa reconnaissance dès le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Alors qu’il aurait pu se diriger vers ses autres joueurs pour célébrer ce succès majeur, l’entraîneur portugais a traversé la pelouse pour rejoindre directement son gardien et le prendre dans ses bras. Un geste fort, symbole de la confiance accordée à Lunin et de l’importance de sa contribution dans cette victoire au Camp Nou. En l’absence de Courtois, l’Ukrainien a parfaitement assumé ses responsabilités dans un rendez-vous capital pour la course au titre.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Andriy Lunin
José Mourinho

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Andriy Lunin Andriy Lunin
José Mourinho José Mourinho
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier