OL : le mercato estival est déjà sous haute tension

Malgré la lourde défaite concédée face au RC Lens (0-4) lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a accroché une quatrième place décisive pour son avenir, car elle est synonyme de troisième tour préliminaire en Ligue des Champions. Un objectif capital pour les finances du club rhodanien, puisque la qualification pour la phase de ligue rapporterait près de 45 millions d’euros et éviterait un vaste exode cet été. Les dirigeants lyonnais sont alors obligés de miser sur plusieurs scénarios selon l’issue de cette campagne européenne.

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Car le mercato s’annonce en effet décisif à Lyon. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement travaillent sur des profils moins clinquants qu’en cas de qualification directe en Ligue des champions, avec l’idée de reproduire les bons coups réalisés l’été dernier. Une nouvelle phase de recrutement pourrait même être lancée fin août si l’OL valide son billet pour la C1. Mais dans le même temps, plusieurs départs restent attendus afin d’équilibrer les comptes avant le passage devant la DNCG, rapporte L’Équipe.

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Une vague de départs attendue en cas d’élimination en C1

Car la situation économique est toujours très fragile. Le groupe Eagle cherche toujours des investisseurs tandis que les autres clubs de la galaxie, comme RWD Molenbeek, traversent une grave crise financière. Le fonds Arès, principal créancier du groupe, ne compte plus injecter d’argent et plusieurs repreneurs potentiels ont déjà eu accès aux dossiers financiers du club lyonnais. Dans ce contexte, l’OL devra vendre avant le 30 juin et probablement encore davantage en cas d’échec dans les tours préliminaires de Ligue des champions.

Si Corentin Tolisso a confirmé son intention de rester la saison prochaine, d’autres cadres pourraient être poussés vers la sortie pour soulager les finances. Une non-qualification européenne obligerait même le club à générer près de 60 millions d’euros de ventes supplémentaires afin de respecter les exigences financières imposées par l’UEFA et la DNCG. «On a commencé à travailler. Il faudra être prêts pour le 4 août : c’est notre rôle d’être prêts pour ce moment-là, donc on va le faire. On sait à peu près ce qu’on veut faire pour la saison prochaine», expliquait Louis-Jean, qui va devoir faire parler ses talents pour l’été prochain.