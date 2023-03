Espagne - Norvège : les compositions officielles

Place à un nouveau cycle. Après sa désillusion lors du Mondial 2022, l’Espagne accueille la Norvège ce samedi à Malaga pour son entrée en lice dans ces éliminatoires de l’Euro 2024, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Le nouveau sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, va certainement vouloir convaincre en s’imposant avec la manière contre les Nordistes, privés d’Haaland.

Pour commencer son mandat, le technicien ibérique a aligné un 4-2-3-1 avec Carvajal, Laporte, Nacho et Baldé en défense. Intronisé capitaine avant le rassemblement, Alvaro Morata va porter l’attaque espagnole aux côtés de Gavi et Olmo sur les ailes et Aspas derrière lui. Enfin, Rodri et Merino sont alignés dans l’entrejeu. Du côté de la Norvège, le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard est titulaire.

La Norvège met le pied sur le ballon !

Les compositions officielles :

Espagne : Kepa – Carvajal, Nacho, Laporte, Balde - Rodri, Merino - Gavi, Aspas, Olmo - Morata.

Norvège : Nyland – Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling – Odegaard, Berg, Aursnes – Berge, Sorloth, Elyounoussi.