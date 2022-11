CdM 2022 : La France, championne du Monde des blessures

Et un de plus qui fait sept. Victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit face à l'Australie, Lucas Hernandez est le septième joueur contraint à déclarer forfait pour l'équipe de France. Après Karim Benzema, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Mike Maignan, c'est donc le cinquième joueur avec un réel statut de titulaire à quitter les siens, réduisant toujours un peu plus les options de Didier Deschamps de faire tourner son effectif.

Lui qui avait déjà décidé de ne pas remplacer numériquement son Ballon d'Or se retrouve désormais avec deux joueurs en moins que la quasi-totalité des sélections et fait face à une véritable hécatombe. Un enchaînement de coups du sort qui pourrait bien mettre en péril les rêves de gloire des Bleus dans la course à leur propre succession.