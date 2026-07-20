«Voyous», «honte du football» : Leandro Paredes et l’Argentine écœurent tout le monde !

Le football a gagné. Hier soir, l’Espagne n’a pas renié son jeu pour aller chercher le titre de champion du monde face à l’Argentine. Les tenants du titre n’ont pas vraiment été au rendez-vous lors de cette finale, marquée par de vives tensions. Pendant le match, l’ambiance était tendue. C’était encore le cas après le coup de sifflet final où plusieurs incidents ont éclaté. Il y a eu des échanges vifs entre Rodri et Nicolas Otamendi, qui a accusé les Espagnols de s’être plaints de l’arbitrage avant la rencontre. Par la suite, Nahuel Molina a donné un coup de poing sur le torse du capitaine de la Roja, qui célébrait le titre sur le terrain. Dans la foulée, Eric Garcia est intervenu pour soutenir son coéquipier selon Marca.

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Une attitude déplorable

C’est là que Leandro Paredes, qui par miracle a pu terminer le match, s’en est pris au défenseur espagnol. Gavi est intervenu pour aider son coéquipier avant d’être envoyé au sol par Paredes et Thiago Almada. Plusieurs joueurs des deux camps, ainsi que Lionel Scaloni, sont ensuite venus pour tenter de séparer tout le monde et de calmer les esprits. Enfin, on a pu voir sur certaines images un membre du staff de l’Albiceleste s’en prendre physiquement à Dani Olmo. Des images qu’on n’aime pas forcément voir sur des terrains de football. En Espagne, on n’a pas du tout apprécié l’attitude violente et déplorable de certains Argentins, qui ont manqué de fair-play et de respect. C’est le cas de AS.

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«La double agression déplorable de Paredes contre Eric et Gavi à la fin : injustifiable. Le joueur argentin a laissé une image regrettable auprès des deux joueurs de Barcelone, dans une séquence indigne d’une finale de Coupe du Monde.» Sport flingue aussi Paredes. «Un incident désagréable impliquant Paredes a eu lieu. Les images montraient comment le footballeur argentin a agressé Eric Garcia puis, entre lui et Almada, ils ont jeté Gavi au sol, qui était venu défendre son coéquipier.» Mundo Deportivo est sur la même longueur d’onde. «Le milieu de terrain argentin, qui a joué avec une rugosité excessive, a mal vécu la défaite et a été impliqué dans un incident regrettable.»

Paredes est dans le collimateur

MD ajoute : «l’Argentin Leandro Paredes, entré en jeu en seconde période de la finale, a joué de manière très agressive sur le terrain et, après le coup de sifflet final, a mal pris la défaite et a agressé Eric et Gavi à deux reprises. Le milieu de terrain de Boca Juniors était impliqué dans tout, même après la finale, et il a mal vécu la défaite après avoir passé tout le match à provoquer et à jouer à la limite des règles. Alors que les joueurs des deux équipes se saluaient, un incident s’est produit entre Paredes et Eric. L’Argentin a bousculé le défenseur barcelonais, et Gavi a réagi en le réprimandant pour son geste. Le milieu de terrain s’est retrouvé au sol et a été confronté à Paredes, qui a été expulsé à la fin du match».

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La Cadena SER taille aussi l’ancien du PSG. «L’Argentin Leandro Paredes a franchi la ligne rouge sur le terrain comme aucun autre joueur lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Après la défaite 1-0 de l’Argentine face à l’Espagne, le milieu de terrain, rongé par la frustration, a perdu son sang-froid et s’en est pris aux joueurs espagnols qu’il a croisés après le coup de sifflet final. Au milieu des célébrations espagnoles, synonymes d’un deuxième titre mondial et d’une deuxième étoile, Paredes a créé la discorde en recourant à la violence. Eric García et Gavi, tout juste sacrés champions du monde, ont subi la colère de l’Argentin.» Paredes n’est pas le seul à prendre cher.

Ayala est aussi taclé

Sport s’en prend à l’adjoint de Scaloni : «Ayala frappe Dani Olmo après la finale de la Coupe du Monde. Une image embarrassante de l’ancien joueur de Valence et actuel adjoint de Scaloni au sein de l’équipe nationale argentine (…) Au milieu des célébrations au MetLife Stadium après la victoire de l’Espagne à la Coupe du Monde, plusieurs comportements antisportifs de l’équipe argentine ont été constatés. Une image de Paredes giflant Eric Garcia, puis s’en prenant à Gavi est devenue virale. C’est Roberto Fabián Ayala qui a porté le coup fatal. L’ancien joueur de Valence, aujourd’hui adjoint de Lionel Scaloni en équipe nationale argentine, s’en est pris à Dani Olmo pendant les célébrations. Dani s’est approché de la surface de réparation, et c’est là qu’Ayala, déjà réputé pour sa robustesse en défense centrale, est intervenu.»

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Sport ajoute : «l’adjoint semblait vouloir écarter le joueur de Terrassa, mais au lieu de cela, il lui a donné un coup de poing dans la nuque, à la stupéfaction d’Olmo, qui se tenait à côté d’Eric Garcia à ce moment-là, lequel a alors repoussé Ayala. Il était abasourdi par ce qu’il venait de voir. L’image de l’adjoint de Scaloni est déplorable, lui qui, il faut le reconnaître, a toujours eu un comportement irréprochable, tant en salle de presse que sur le terrain.» En Angleterre, le Daily Mail a chargé les Argentins, qui ont «perdu la tête.» « La finale de la Coupe du Monde a dégénéré en violences au coup de sifflet final, lorsque les joueurs espagnols et argentins se sont affrontés dans des scènes déplorables. Même Messi n’a pas su se tenir à l’écart. Certains joueurs argentins ont perdu leur sang-froid lorsque les remplaçants et le staff espagnol ont envahi le terrain pour célébrer leur victoire 1-0 contre les Sud-Américains.»

Les Argentins traités de "voyous"

Le journaliste Piers Morgan a, lui, taclé les coéquipiers de Messi. « Comportement dégoûtant des Argentins à la fin, surtout de Paredes. Des voyous violents et méprisables, une honte pour le football. Je n’ai jamais été aussi heureux de voir une équipe perdre.» Joe Hart est d’accord. « Un seul homme sur le terrain a fait preuve de classe : Lionel Messi, qui a serré la main de chacun des joueurs espagnols. Le match est terminé. Ils ne peuvent absolument pas se plaindre de ce qui s’est passé aujourd’hui. Un comportement inadmissible. L’Espagne l’a amplement mérité. Ils ont été absolument magnifiques tout au long du tournoi. Ils ont dominé la rencontre de bout en bout face à une Argentine coriace et tenace. La meilleure équipe a remporté cette Coupe du Monde.»

Wayne Rooney est du même avis : « ça ne me surprend pas. Je pense qu’on a déjà vu ça avec l’Argentine, et ce n’est tout simplement pas la réaction qu’on attend. On a aussi vu certaines réactions après l’élimination de l’Angleterre au tour précédent. Je pense qu’Enzo Fernández a mérité ce qui lui est arrivé, donc c’est décevant. Mais c’est regrettable. Quand on perd un match de football, on se comporte avec dignité et on quitte le terrain. Leur attitude est vraiment regrettable.» En plus de ne pas avoir fait honneur au football lors de la rencontre, les Argentins sont pointés du doigt pour leur attitude très violente hier soir. Ils ont été qualifiés de «honte du football» par de nombreux amoureux du ballon rond sur X, qui avaient choisi leur camp hier soir, comme de nombreux médias et consultants déçus et dégoûtés par certains joueurs. Même en Argentine, El Pais a parlé de son équipe comme de «mauvais perdants».