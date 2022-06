Man City : Aymeric Laporte frustré de son absence de l’équipe type de la PL

Le défenseur de Manchester City, Aymeric Laporte, a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux de ne pas avoir été retenu dans l’équipe de l’année de la Premier League. La FA a annoncé jeudi le onze de la saison de la Premier League où ne figurait pas l’international espagnol de 28 ans.

Pour exprimer son mécontentement, le défenseur central des champions d’Angleterre a publié ses statistiques sur Instagram avant d’utiliser la célèbre vidéo de la conférence de presse de José Mourinho qui dit : « je ne préfère pas parler parce que s'il je le faisait, j’aurais de gros problèmes ». Laporte aurait pu effectivement être retenu dans l’équipe de l’année, lui qui cette saison a disputé 33 matches de championnat avec City et inscrit quatre buts. Le natif d’Agen est également le défenseur central qui a effectué le plus de passes cette année en Premier League (2767) et qui a eu la précision de passe la plus élevée (94,85%).