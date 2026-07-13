Afrique du Sud : le message déchirant de la conjointe de Jayden Adams

Le milieu de terrain sud-africain Jayden Adams est décédé à l’âge de 25 ans, quelques semaines seulement après avoir représenté les Bafana Bafana lors de la Coupe du monde 2026. International prometteur et joueur des Mamelodi Sundowns, il était considéré comme l’un des grands espoirs du football sud-africain. Les autorités et les instances du football ont salué sa carrière et présenté leurs condoléances à sa famille et à ses proches. À ce stade, les circonstances de son décès n’ont toujours pas été officiellement précisées, bien que les médias sud-africains mentionnent un possible suicide. Et c’est désormais sa compagne Aqueelah Chloe Adendorf qui a pris la parole pour lui rendre un ultime hommage poignant.

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«Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens. Repose en paix mon amour merci pour chaque souvenir, chaque rire, chaque câlin et chaque moment que nous avons partagé. Tu étais non seulement l’amour de ma vie, mais aussi mon plus grand supporter et mon meilleur ami. Une partie de mon cœur est partie avec toi, et je porterai ton amour avec moi pour toujours. Jusqu’à ce qu’on se revoie, tu me manqueras tous les jours. Repose en paix mon ange Je t’aime pour toujours et à jamais», a-t-elle publié sur Instagram. Des mots très émouvants après cette tragédie.