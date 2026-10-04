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UEFA Nations League

Portugal : le bijou de João Cancelo pour répondre à la Norvège

Par Sasha Nahon
1 min.
João Cancelo @Maxppp
Portugal 1-1 Norvège

Deux minutes après l’ouverture du score exceptionnelle de la Norvège, João Cancelo a répondu avec un nouveau bijou pour permettre au Portugal d’égaliser. À la 38e minute, Nuno Mendes a effectué une très longue touche qui est arrivée jusqu’à l’entrée de la surface. Cancelo ne s’est posé aucune question et a repris le ballon en première intention pour envoyer une frappe magnifique directement dans la lucarne de Selvik. Le gardien norvégien n’a rien pu faire et le Portugal est ainsi revenu à 1-1.

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Cette égalisation vient récompenser la domination portugaise depuis le début de la rencontre. Menés contre le cours du jeu seulement deux minutes plus tôt, les Portugais ont immédiatement réagi pour remettre les compteurs à zéro. Cette rencontre face à la Norvège compte pour la 4e journée du groupe 4 de la Ligue A en Ligue des Nations.

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