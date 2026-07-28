Équipe de France : Zinédine Zidane se serait bien passé de la conférence de presse

C’est le grand jour. Après quatorze ans de règne, Didier Deschamps a laissé vacant le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Le trône ne va pas rester inoccupé bien longtemps puisque la FFF a annoncé qu’elle allait présenter le nouveau coach des Bleus ce mardi 28 juillet, à partir de 11h. Toute la presse va donc se présenter en masse au siège de la fédération française pour assister à la nomination de Zinédine Zidane.

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L’ancien numéro 10 tricolore a longtemps attendu que l’opportunité d’entraîner les Bleus se présente, mais comme toujours, il ne souhaitait pas forcément faire de cet événement un moment ultra-médiatisé. L’Équipe assure en effet que le double Z se serait volontiers passé de cette conférence de presse et qu’il aurait aimé que l’annonce soit faite via un simple communiqué avant de faire face aux médias à l’occasion de ses premiers matches en septembre.