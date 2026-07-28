Menu Rechercher
Commenter 42

Équipe de France : Zinédine Zidane se serait bien passé de la conférence de presse

Par Matthieu Margueritte
1 min.

C’est le grand jour. Après quatorze ans de règne, Didier Deschamps a laissé vacant le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Le trône ne va pas rester inoccupé bien longtemps puisque la FFF a annoncé qu’elle allait présenter le nouveau coach des Bleus ce mardi 28 juillet, à partir de 11h. Toute la presse va donc se présenter en masse au siège de la fédération française pour assister à la nomination de Zinédine Zidane.

La suite après cette publicité

L’ancien numéro 10 tricolore a longtemps attendu que l’opportunité d’entraîner les Bleus se présente, mais comme toujours, il ne souhaitait pas forcément faire de cet événement un moment ultra-médiatisé. L’Équipe assure en effet que le double Z se serait volontiers passé de cette conférence de presse et qu’il aurait aimé que l’annonce soit faite via un simple communiqué avant de faire face aux médias à l’occasion de ses premiers matches en septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (42)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier