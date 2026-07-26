PSG : Ibrahim Mbaye répond aux accusations visant sa famille

Ibrahim Mbaye a pris la parole sur ses réseaux sociaux après des révélations concernant son entourage. Des informations récemment relayées ont affirmé que les parents du jeune joueur auraient formulé de nombreuses exigences auprès des agences souhaitant le représenter, évoquant notamment des demandes financières, des droits d’image, le financement de plusieurs projets ainsi qu’une forte implication de la famille dans les négociations. Sans répondre à ces accusations dans le détail, le joueur de 18 ans a tenu à réagir publiquement.

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Ibrahim Mbaye sur Instagram 📲 pic.twitter.com/w1ISfhqn89 — Joueurs SN 🇸🇳 (@JoueursSN) July 26, 2026

« C’est fascinant comment les gens peuvent calomnier ma famille et moi… », a écrit Ibrahim Mbaye dans une story Instagram, dénonçant des accusations qu’il juge mensongères. Le jeune Sénégalais a ensuite affiché son soutien à ses proches en concluant son message par un vibrant « Maman, Papa, je vous aime », tout en affirmant laisser le jugement à Dieu : « Dieu fera bien les choses pour ces personnes-là. »