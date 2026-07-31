Une pétition réclame le retrait d’un prix à Lionel Messi

Une pétition réclamant le retrait du prix Princesse des Asturies des Sports décerné à Lionel Messi en 2020 a relancé le débat en Espagne. Les initiateurs de cette campagne estiment que certains comportements récents de l’Argentin sont incompatibles avec les valeurs de respect et de fair-play incarnées par cette distinction, attribuée notamment pour son engagement dans l’initiative « Ensemble à la maison » du FC Barcelone durant la pandémie de Covid-19 rapporte Onda Cero.

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Toutefois, une telle décision paraît très improbable. Le règlement de la Fondation Princesse des Asturies ne prévoit aucun mécanisme permettant de retirer une récompense une fois qu’elle a été attribuée, et aucun précédent n’existe depuis la création de ce prix en 1981. Malgré l’ampleur prise par la pétition, seul un choix de la Fondation pourrait remettre en cause cette distinction, une éventualité qui n’a jamais été envisagée publiquement.