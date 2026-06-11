Coupe du Monde 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo se fait déjà tailler…

Si cette Coupe du Monde 2026 fait polémique bien avant le match d’ouverture qui opposera ce soir le Mexique à l’Afrique du Sud, en raison notamment des contrôles très stricts des États-Unis, ce tournoi reste très attendu, car il va marquer la fin d’une époque. Nombreuses sont en effet les stars présentes à réaliser leur « last dance ». Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Manuel Neuer sont quelques exemples les plus marquants.

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Les fantômes de l’Euro 2024 ressurgissent

Et si Messi a rassuré les observateurs en signant une entrée remarquée face à l’Islande (3-0), CR7 ne peut pas en dire autant. Hier soir, le Portugal accueillait le Nigeria à Leiria pour son dernier match de préparation, avant de s’envoler vers les États-Unis. La sélection entraînée par Roberto Martinez s’est imposée 2-1 grâce à des réalisations signées Pedro Neto et Francisco Conceição. De quoi finir sur une bonne note, même si tous les regards étaient portés sur Cristiano Ronaldo après la rencontre.

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La star d’Al-Nassr de 41 ans s’est montrée très maladroite dans le dernier geste et a bouclé la préparation portugaise sans avoir inscrit un seul but. Et chez certains observateurs, les fantômes du passé ont vite ressurgi. En clair, beaucoup craignent que Ronaldo et son âge avancé pénalisent la jeunesse triomphante de la sélection lusitanienne, comme ce fut le cas à l’Euro 2024. Une compétition durant laquelle CR7 avait été un titulaire inamovible sans avoir inscrit le moindre but. Hier soir, beaucoup se sont même demandé pourquoi Martinez avait laissé son numéro 7 sur la pelouse au retour des vestiaires.

L’Angleterre le condamne déjà

« Nous avions un plan pour tous les joueurs, avec beaucoup d’informations. La situation de Diogo Costa était importante pour nous, afin de lui accorder plus de temps de préparation. Bruno Fernandes avait déjà disputé les 90 minutes contre le Chili… Cristiano devait jouer entre 45 et 60 minutes lors des deux matchs. Il en allait de même pour d’autres cas que nous avions bien définis. Nous avons respecté les plans prévus pour tous les joueurs », a confié le coach espagnol à l’issue du match. Cependant, les critiques ont fusé, notamment en Angleterre. «Une soirée à oublier pour Cristiano Ronaldo ! À 41 ans, le vétéran portugais a raté son dernier match avant la Coupe du Monde, alors que le débat fait rage sur le rôle de ce légendaire attaquant», écrit le Daily Mail, quand l’ancienne gloire de Liverpool John Barnes y est allée encore plus fort.

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«Je ne pense pas que Ronaldo aura un grand impact, dans le sens où il ne sera pas le joueur qu’il était autrefois pendant 90 minutes. Je pense qu’il faut s’éloigner de cette idée. Le Portugal compte de nombreux bons joueurs, mais dès lors qu’un joueur domine toute l’équipe, parce que c’est Cristiano Ronaldo, sans être le Cristiano Ronaldo d’autrefois, on ne verra pas le meilleur de Bruno Fernandes et des autres joueurs, car tout tourne autour de Ronaldo. Et je ne pense pas que cela va aider». CR7 les fera-t-il mentir ? Pour rappel, le Portugal ouvre sa Coupe du Monde le 17 juin prochain contre la RD Congo.