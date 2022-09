Youssouf Fofana a pensé mettre un terme à sa carrière

Alors qu'il a, face à l'Autriche (2-0), célébré sa première cape avec l'équipe de France, Youssouf Fofana aurait pu connaitre un tout autre destin. Dans une interview accordée au journal L'Equipe, le Monégasque évoque notamment des moments de doute qui lui ont pratiquement fait arrêter sa carrière.

« C'est arrivé deux fois. La première fois, je me suis dit, je n'ai pas fait mon année en moins de 17 ans nationaux, je suis en équipe B, c'est fini. Ce n'était pas un sentiment de résignation mais il fallait commencer à trouver autre chose en fait. T'es en première (STMG), il faut savoir ce que tu veux faire dans la vie. La deuxième fois, c'était l'année du bac, six mois après. Je me dis j'arrête. Il y a le coach des moins de 19 ans DH qui vient me parler et me dit : "Une dernière saison, si on rate la montée, je te laisse tranquille." Là, je ne joue plus pour devenir pro, je joue vraiment pour le plaisir. Six mois avant le bac blanc, j'ai dit j'arrête, je me concentre sur mes études. Je commence à jouer en équipe une. Et je me fais repérer par Strasbourg (début 2017). Je signe en février. À un mois et demi près, j'arrêtais, en fait. » a-t-il expliqué. Comme quoi, il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves.