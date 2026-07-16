Kevin Carlos, le boulet à 6 millions d’euros dont l’OGC Nice veut se débarrasser

L’OGC Nice poursuit son opération dégraissage. Dans l’optique de reconstruire son effectif cet été, les Aiglons souhaitent se séparer de plusieurs éléments devenus indésirables. Parmi eux ? Kevin Carlos. Arrivé à l’été 2025 contre environ six millions d’euros en provenance du FC Bâle, l’avant-centre espagnol n’a jamais réussi à justifier l’investissement consenti. En Ligue 1, il n’a inscrit aucun but et n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises en Ligue Europa, dont une fois sur penalty. Un rendement bien trop faible pour un joueur recruté afin d’apporter une véritable solution offensive. Selon Nice-Matin, Samsunspor a récemment revu à la hausse sa proposition salariale afin de convaincre le joueur de rejoindre la Turquie, mais Kevin Carlos aurait une nouvelle fois décliné cette destination. Quelques mois plus tôt, il avait déjà refusé une offre en provenance de la MLS.

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Une situation qui agace les dirigeants niçois, alors que le club doit réaliser près de 70 millions d’euros d’économies avant de pouvoir passer à l’offensive sur le marché des transferts. Avec un salaire estimé à 125 000 euros brut par mois et aucun match de préparation prévu cet été, l’attaquant ne fait clairement plus partie des plans du Gym. Une piste pourrait toutefois émerger en Angleterre, où Preston, récemment promu en Championship, envisagerait de formuler une offre dans les prochaines semaines.

Un recrutement devenu le symbole des erreurs du précédent directeur sportif

Le cas Kevin Carlos illustre également les limites du précédent mercato niçois. À l’époque directeur sportif, Florian Maurice avait expliqué dans un entretien accordé à L’Équipe les raisons qui l’avaient poussé à miser sur l’Espagnol. Il assurait ne pas rechercher un attaquant numéro un en raison de la présence de Terem Moffi et s’était appuyé sur les rapports de la cellule de recrutement ainsi que sur les données statistiques du joueur. Auteur de deux saisons consécutives à près de quinze buts, Kevin Carlos présentait des indicateurs jugés très encourageants : 13 réalisations sans penalty pour 13,1 d’expected goals, une vitesse de pointe de 33 km/h et une forte activité dans les courses à haute intensité. Sur le papier, le pari semblait cohérent.

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Sur le terrain, il s’est transformé en l’un des plus gros ratés du dernier mercato niçois. Incapable de s’imposer, rarement décisif et désormais impossible à valoriser sur le marché, Kevin Carlos symbolise les erreurs de recrutement de l’ancienne direction sportive. Depuis, Florian Maurice a quitté le club d’un commun accord et Roger Ricort a pris les commandes du secteur sportif avec une feuille de route claire : redonner une identité au projet niçois, reconstruire un effectif tourné vers l’amour du maillot et se séparer des joueurs qui n’entrent plus dans cette vision. Et aucun ne paraît aujourd’hui aussi prioritaire que celui de Kevin Carlos.