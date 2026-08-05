Le communiqué cinglant des présidents de N1 contre la réintégration de Bordeaux

Alors que les Girondins de Bordeaux vont tenter d’obtenir leur réintégration en National 1 devant le CNOSF ce mercredi, plusieurs clubs de la division ont affiché leur opposition dans un communiqué commun. Les présidents du Stade briochin, de Granville, du Poiré-sur-Vie, de Bayonne, Dinan Léhon, Saint-Malo, Locminé, Saumur, Les Herbiers et Châteaubriant dénoncent un possible retour du club bordelais dans le championnat et assurent avoir appris « avec stupéfaction » le communiqué de Sparta Capital, le nouveau propriétaire des Girondins. Ils évoquent un véritable « feuilleton estival » et rappellent que « comme lors des intersaisons précédentes, après avoir fait durer le plus longtemps possible les procédures devant la DNCG, et être passé le plus tard possible devant cette instance, le club a encore une fois été relégué ».

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Les dirigeants de National 1 s’attaquent également aux garanties financières du projet bordelais et au risque de déséquilibre sportif. « Les fonds (près de 10 millions d’euros) qui devaient être versés en garantie ne l’ont pas été avant la date limite fixée par le CNOSF, mais, là aussi, peu importe puisqu’il s’agit de sauver le soldat Bordeaux », écrivent-ils. Ils craignent ensuite une saison chamboulée avec une poule qui pourrait passer de 16 à 17 équipes. « Le calendrier va être totalement bouleversé ! », préviennent-ils avant de dénoncer une situation « en totale rupture avec la notion d’équité ». Pour les clubs concernés, Bordeaux reste « un monument du football français », mais ils estiment qu’il ne doit pas être privilégié au détriment des formations qui « construisent leur projet avec sérieux et engagement ».