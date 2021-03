Gibraltar : Aymen Mouelhi "attendait plus" d'Erling Haaland

Mercredi soir, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, la Norvège n'a laissé aucune chance à Gibraltar (3-0) dans le groupe G. Attendu au tournant, Erling Haaland n'a pas marqué et a même été remplacé après l'heure de jeu. Aligné en défense centrale, le Gibraltarien Aymen Mouelhi n'a donc pas vraiment été impressionné par le serial buteur du Borussia Dortmund.

«Ce type de joueur est top, quand vous devez en affronter un, vous devez vous préparer énormément. Le but était de ne pas lui laisser d'espace car il est très rapide et très fort. (...) J'attendais plus de lui», a tout simplement lâché le joueur du St Joseph's FC à Onda Cero.