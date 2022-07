Romeo Lavia quitte Manchester City pour Southampton

Après avoir connu ses premières minutes en professionnel sous les couleurs de Manchester City la saison passée en coupes, le milieu de terrain belge Romeo Lavia quitte les Skyblues pour rejoindre Southampton. L'international Espoirs des Diables Rouges (1 sélection) s'y engage pour les cinq prochaines saisons. Il est la deuxième recrue des Saints en provenance des Cityzens après le gardien de but irlandais Gavin Bazunu.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre ce club. Je pense que ce club a une très bonne culture avec les jeunes joueurs, donc je suis vraiment heureux d'être ici. Quand j'ai entendu parler de l'intérêt de Southampton, j'étais ravi car il y a une opportunité pour les jeunes joueurs de se développer autant que possible et je suis très excité », a déclaré le principal intéressé dans le communiqué.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of midfielder @RomeoLavia on a five-year deal from #ManCity: