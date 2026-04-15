Real Madrid : Arda Güler a été expulsé après la rencontre

La soirée avait démarré sur les chapeaux de roues pour lui, avant de finir dans un cauchemar. Auteur d’un doublé, Arda Güler pensait avoir mis son équipe sur les bons rails de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais le rouge en fin de rencontre de Camavinga a fait sortir la Casa Blanca de son match.

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Averti pour la seconde fois en quelques minutes seulement pour avoir gardé le ballon en main, le Français a laissé ses partenaires finir la rencontre à dix contre onze. Dans la foulée, le Bayern a marqué et validé sa qualification (4-3). Furieux sur ce fait de match après le coup de sifflet final, les joueurs du Real ont réclamé des explications auprès de l’arbitre. Le jeune Turc a même récolté un rouge direct.