Menu Rechercher
Commenter 46
Ligue des Champions

Real Madrid : Arda Güler a été expulsé après la rencontre

Par Maxime Barbaud
1 min.
Arda Güler avec le Real Madrid @Maxppp
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

La soirée avait démarré sur les chapeaux de roues pour lui, avant de finir dans un cauchemar. Auteur d’un doublé, Arda Güler pensait avoir mis son équipe sur les bons rails de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais le rouge en fin de rencontre de Camavinga a fait sortir la Casa Blanca de son match.

La suite après cette publicité

Averti pour la seconde fois en quelques minutes seulement pour avoir gardé le ballon en main, le Français a laissé ses partenaires finir la rencontre à dix contre onze. Dans la foulée, le Bayern a marqué et validé sa qualification (4-3). Furieux sur ce fait de match après le coup de sifflet final, les joueurs du Real ont réclamé des explications auprès de l’arbitre. Le jeune Turc a même récolté un rouge direct.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (46)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Arda Güler

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier