Domenico Tedesco rebondit à Bologne

Domenico Tedesco n’aura pas mis longtemps avant de retrouver un banc. Licencié par la direction de Fenerbahçe après avoir échoué dans la quête du titre face à Galatasaray, l’ancien sélectionneur de la Belgique vient de s’engager à Bologne pour les deux prochaines années. Après la Bundesliga, la Super Lig, le technicien italo-allemand va découvrir le championnat italien.

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Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙

Benvenuto! 😊



Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 2, 2026

« Le Bologna FC 1909 annonce avoir confié la direction technique de l’équipe première à Domenico Tedesco, qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire », a indiqué le club italien, qui a terminé 8e de la dernière saison de Serie A.