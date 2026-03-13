Menu Rechercher
Le message touchant d’Achraf Hakimi pour Nayef Aguerd

Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

À sa demande, Nayef Aguerd s’est fait opérer en raison d’une blessure persistante à l’aine. «Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable», avait déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux.

Opéré avec succès, le défenseur de l’Olympique de Marseille va pouvoir envisager un retour à la compétition dans plusieurs semaines. Et hier, il a reçu un message de soutien touchant de la part de son compatriote, Achraf Hakimi. « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme ! Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir », a-t-il posté le défenseur du PSG dans une story publiée sur son compte Instagram.

