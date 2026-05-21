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Ligue 1

Lens : Pierre Sage brise le silence sur son avenir

Par Tom Courel
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens, Pierre Sage a brillé dans l’Hexagone. En terminant deuxième du championnat derrière l’infatigable PSG et en étant qualifié pour la finale de Coupe de France face à Nice (vendredi à 21h00), le coach des Sang et Or est plus que jamais dans la lumière. Cependant, un sujet a dû mal à s’éclaircir dans le club nordiste : son avenir. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, plusieurs interrogations voyaient le jour. Dans un récent entretien accordé à L’Équipe, celui-ci est donc rentré dans le vif du sujet.

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« Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester », a indiqué Sage au quotidien sportif. Si le prochain objectif du coach de 47 ans est de battre les Aiglons, les prochaines indications sur son futur sont attendues par les supporters.

Pub. le - MAJ le
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