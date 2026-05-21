Lens : Pierre Sage brise le silence sur son avenir

Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens, Pierre Sage a brillé dans l’Hexagone. En terminant deuxième du championnat derrière l’infatigable PSG et en étant qualifié pour la finale de Coupe de France face à Nice (vendredi à 21h00), le coach des Sang et Or est plus que jamais dans la lumière. Cependant, un sujet a dû mal à s’éclaircir dans le club nordiste : son avenir. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, plusieurs interrogations voyaient le jour. Dans un récent entretien accordé à L’Équipe, celui-ci est donc rentré dans le vif du sujet.

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« Je sais que tout peut se passer, mais malgré tout, l’intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu’on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses, mais pour l’instant, l’idée c’est de rester », a indiqué Sage au quotidien sportif. Si le prochain objectif du coach de 47 ans est de battre les Aiglons, les prochaines indications sur son futur sont attendues par les supporters.