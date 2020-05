Ces 13 internationaux belges qui vont animer le mercato estival

Si des doutes persistent quant aux possibilités des clubs d’animer fortement le prochain mercato estival, ce marché pourrait quand même avoir un fort accent belge. C’est en tout cas ce qu’indique la Dernière Heure dans son édition du jour. Dans ses colonnes, le quotidien belge recense pas moins de 13 Diables rouges dont l’avenir va se jouer l’été prochain. À commencer par les éléments en fin de contrat. Le dossier le plus médiatisé est bien évidemment celui de Thomas Meunier (28 ans).

La suite après cette publicité

Après quatre saisons passées au Paris Saint-Germain, le latéral droit a souvent fait part de son envie de rester dans la capitale française. Mais en réalité, l’ancien pensionnaire du Club Bruges est annoncé proche du Borussia Dortmund. MU et l’Inter le surveillent également. Autre défenseur de renom, Jan Vertonghen (33 ans) n’a pas réussi à s’entendre avec Tottenham. Lui voulait prolonger de deux ans, pas les Spurs. Un retour à l’Ajax est envisagé. Troisième larron libre de tout contrat cet été, Dries Mertens (33 ans) maintient le suspense. Annoncé tout proche de l’Inter suite à l’épisode des mutins du Napoli, l’attaquant ne ferme désormais plus la porte à une prolongation.

Du beau monde disponible sur le marché

Viennent ensuite les joueurs qui vont se retrouver à un an du terme de leur bail. Et là encore, il y a du beau monde : Christian Benteke (29 ans, Crystal Palace), Michy Batshuayi (26 ans, Chelsea), Nacer Chadli (30 ans, Monaco) et un certain Timothy Castagne (24 ans, Atalanta) dont le profil plait beaucoup au PSG… pour remplacer Meunier. En Espagne, le futur d’Adnan Januzaj (25 ans) à la Real Sociedad suscite quelques interrogations. Lié au club basque jusqu’en 2022, l’ex-espoir de MU est ouvert à tout.

Enfin, si les cas de joueurs moins médiatisés sont évoqués (Matz Sels, Koen Casteels, Hendrik van Crombrugge, Elias Cobbaut), la DH n’oublie pas que Yannick Carrasco veut toujours quitter définitivement le club chinois du Dalian Yifang. Retourné à l’Atlético de Madrid cette saison sous forme de prêt, l’ancien Monégasque veut à tout prix profiter de la reprise de la Liga pour se montrer et convaincre une équipe de payer sa clause de 30 M€. Car aujourd’hui, les Colchoneros n’ont pas les liquidités nécessaires. Avis aux amateurs.