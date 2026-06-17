OM : l’UEFA a été clémente grâce à Frank McCourt et Stéphane Richard

Menacé d’une exclusion des compétitions européennes par l’UEFA pour non-respect des accords financiers antérieurs, l’Olympique de Marseille connaît désormais sa sanction. Bénéficiant d’un sursis d’un an, notamment grâce aux pertes liées à la crise des droits TV ayant impacté le football français, le club phocéen a été condamné à une amende de 10 millions d’euros ainsi qu’à une limitation de sa liste A pour la prochaine Ligue Europa.

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Ce mercredi, dans la foulée de l’officialisation des sanctions, le quotidien La Provence révèle que le propriétaire Frank McCourt et le nouveau président Stéphane Richard ont beaucoup fait pour permettre une certaine clémence de l’UEFA. Les deux hommes ont tout fait pour éviter le pire dans ce dossier et la crise des droits TV a aidé.