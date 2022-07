Mercato : les deux cibles séduisantes de la Juventus pour renforcer son attaque

La suite après cette publicité

Bremer, Andrea Cambiaso, Paul Pogba et Angel Di Maria. On peut le dire, le mercato de la Juventus est plutôt bien lancé, après une nouvelle saison assez décevante, tant sur la scène nationale qu'européenne. Pour retrouver sa domination en Italie, puis tenter de reprendre du galon en Europe, les Turinois souhaitent donc renforcer de façon considérable un effectif qui pouvait sembler en fin de cycle.

Désormais, les efforts d'Agnelli et ses équipes semblent se concentrer sur l'attaque. Il y a cette volonté de faire revenir Alvaro Morata, prêté par l'Atlético l'an dernier, et des négociations sont en cours avec l'Atlético pour la vente définitive de l'attaquant espagnol. Et avec l'argent récolté sur la vente de Matthijs de Ligt au Bayern pour environ 70 millions d'euros, la Juve veut aussi se faire plaisir avec d'autres joueurs.

Une première offre pour Firmino

Comme l'indique TuttoMercatoWeb, la Vieille Dame fonce sur Roberto Firmino. Les dirigeants du club ont même déjà formulé une première offre à Liverpool pour l'attaquant brésilien. Une proposition de 23 millions d'euros, qui pourrait même être augmentée dans les prochains jours. Les dirigeants des Reds semblent vendeurs, surtout que le contrat du joueur expire dans un an, et qu'il a perdu de l'importance dans l'équipe suite à l'explosion de Diogo Jota, l'arrivée de Luis Diaz, il y a quelques mois et celle de Darwin Núñez cet été.

De son côté, en Angleterre, le Mirror explique que les Turinois sont très intéressés par Anthony Martial. Seulement, cette fois, l'attaquant français semble bien entrer dans les plans des Red Devils, avec des prestations convaincantes pendant la présaison, et la confiance d'Erik ten Hag. Après un prêt mitigé à Séville, il devrait donc rester à Manchester, sauf si la Juve fait une offre difficile à refuser...