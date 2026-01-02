Menu Rechercher
Commenter 14
Premier League

Manchester City : le terrible record d’Erling Haaland

Par Tom Courel
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Sunderland 0-0 Man City

Si la star norvégienne Erling Haaland continue de briller avec son club Manchester City, l’attaquant vedette de Premier League fait face à un poison en championnat, et il s’agit de Sunderland. En effet, le buteur norvégien détient un triste record face au septième du classement. Celui-ci n’a pas réussi à marquer lors des deux matchs contre les Rouge et Blanc cette saison. C’est la seule équipe qu’il ait affrontée en Premier League sans marquer, ayant trouvé le chemin des filets face aux autres formations. De quoi rendre fiers les défenseurs des Black Cats, ainsi que leur entraîneur français Régis Le Bris.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Haaland a terminé l’année civile 2025 en tête du classement des meilleurs buteurs européens. Toutes compétitions confondues, l’actuel meilleur buteur de Premier League totalise 25 réalisations, avec notamment 6 buts en Ligue des Champions et 14 buts avec la sélection norvégienne lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Sa soif continue de grandir et 2026 promet d’être une nouvelle fois rythmée pour l’attaque des Sky Blues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Sunderland
Erling Haaland

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Sunderland Logo Sunderland AFC
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier