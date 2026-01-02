Manchester City : le terrible record d’Erling Haaland

Si la star norvégienne Erling Haaland continue de briller avec son club Manchester City, l’attaquant vedette de Premier League fait face à un poison en championnat, et il s’agit de Sunderland. En effet, le buteur norvégien détient un triste record face au septième du classement. Celui-ci n’a pas réussi à marquer lors des deux matchs contre les Rouge et Blanc cette saison. C’est la seule équipe qu’il ait affrontée en Premier League sans marquer, ayant trouvé le chemin des filets face aux autres formations. De quoi rendre fiers les défenseurs des Black Cats, ainsi que leur entraîneur français Régis Le Bris.

Pour rappel, Haaland a terminé l’année civile 2025 en tête du classement des meilleurs buteurs européens. Toutes compétitions confondues, l’actuel meilleur buteur de Premier League totalise 25 réalisations, avec notamment 6 buts en Ligue des Champions et 14 buts avec la sélection norvégienne lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Sa soif continue de grandir et 2026 promet d’être une nouvelle fois rythmée pour l’attaque des Sky Blues.