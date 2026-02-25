La blague de Thibaut Courtois sur le futur adversaire du Real Madrid

Sans être extraordinaire, le Real Madrid a pris la mesure de Benfica en barrages de la Ligue des Champions. Après une victoire 1-0 à l’aller, les Merengues se sont imposés 2-1 à l’Estadio Santiago Bernabeu pour assurer la qualification pour les huitièmes de finale. Après la rencontre, Thibaut Courtois a été interrogé sur le futur adversaire des Madrilènes.

Pouvant affronter Manchester City ou le Sporting CP, le gardien belge a une idée sur le futur adversaire du Real Madrid. «Nous savons tous que ce sera Man City vendredi au tirage au sort ! Tout le monde le sait…», a-t-il ainsi déclaré. Rencontrant les Mancuniens cinq fois en cinq éditions, la Casa Blanca pourrait donc faire la passe de six. Réponse ce vendredi à midi pour le tirage au sort.