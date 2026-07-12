Le PSG va toucher une énorme somme grâce à Nike

La longue histoire entre le Paris Saint-Germain et l’équipementier américain Nike va continuer. Selon L’Équipe, le club double vainqueur de la Ligue des Champions s’est mis d’accord avec le géant du sportswear pour une prolongation jusqu’en 2037, soit six ans avant le terme du contrat en cours entre les deux entités.

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Associé au maillot du PSG depuis 1989, Nike ne se voyait donc pas laisser filer l’une de ses équipes phares. Le quotidien sportif rapporte également que cette extension de bail s’accompagne d’une nette hausse financière, puisque ce nouveau deal rapportera près de 100 millions d’euros par an au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG disposera aussi d’un des contrats les plus lucratifs au monde avec celui du FC Barcelone, qui avait prolongé en novembre 2024 son partenariat avec Nike jusqu’en 2038 pour une somme de 1,7 milliard d’euros, selon les médias ibériques. À noter également que le PSG reste, pour l’instant, le seul club de football associé à la marque « Jordan » (depuis 2018), renforçant ainsi la belle entente entre le club parisien et son équipementier historique.