Guerre en Ukraine : le gros coup de gueule d'Oleksandr Zinchenko !

La suite après cette publicité

«A minuit, heure du Royaume-Uni, ma femme m'a réveillé et elle pleurait. J'étais sous le choc. Elle m'a montré les vidéos, les photos de ce qui se passait en Ukraine. Peut-être que le sentiment le plus ressemblant c’est quand quelqu'un de votre entourage est en train de mourir. Vous savez, ce sentiment comme si vous vous sentiez si mal à l'intérieur. Mais c'est encore pire». Ces mots, ce sont ceux d'Oleksandr Zinchenko, récemment interrogé par la BBC et dévasté par la guerre qui oppose actuellement l'Ukraine, son pays natal, à la Russie.

Reconnaissant par ailleurs qu'il ne faisait que pleurer, l'international ukrainien (48 sélections, 8 buts), ému et profondément affecté, s'était également donné pour mission de «montrer au reste du monde la vérité, sur ce qui se passe actuellement en Ukraine», pour ainsi faire face à la propagande russe. Impliqué et déterminé, le latéral gauche de Manchester City, auteur de 2 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, n'en reste pas moins soutenu en interne, à l'image de ce joli geste de Fernandinho qui n'avait pas hésité à céder son brassard de capitaine à l'Ukrainien en guise de soutien.

Oleksandr Zinchenko s'agace du silence des footballeurs !

De nouveau interrogé, ce samedi, dans les colonnes du quotidien anglais The Guardian, l'ancien défenseur du PSV a cependant tenu à adresser un message très fort à l'égard des footballeurs russes. «J'ai des amis là-bas, un petit cercle désormais réduit à presque rien. Je suis tellement déçu. Les gens que je connais m'ont appelé dès que l'invasion a eu lieu, ils m'ont écrit un texte en me disant "je suis tellement désolé, Alex, mais nous ne pouvons rien faire". Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose», a tout d'abord déploré celui qui a évolué pendant une saison au FK Oufa (2015-2016).

Désolé par le silence abyssal de nombreux footballeurs, Zinchenko a alors conclu en plaçant ces derniers devant leurs propres responsabilités : «si vous restez silencieux, ça veut dire que vous soutenez ce qui arrive en Ukraine maintenant. Peut-être qu'ils sont effrayés, car on voit sur les réseaux sociaux russes des images de personnes envoyées en prison si elles protestent. Mais prenez les footballeurs en particulier ou n'importe qui ayant une forte célébrité : pensez-vous qu'ils seront arrêtés s'ils postent tous au même moment sur Instagram un message disant : "Nous sommes contre cette guerre, nous devons l'arrêter" ? Bien sûr qu'ils ne le seront pas». Le message est passé, reste désormais à savoir si cette sortie tranchée entraînera une prise de conscience...