Chelsea : Liam Rosenior annonce la réintégration d’Axel Disasi

Joueur de Chelsea depuis 2023 et sous contrat avec les Blues jusqu’en 2029, Axel Disasi (27 ans) était écarté de l’équipe première depuis plusieurs mois. Mais l’arrivée de Liam Rosenior sur le banc de touche du club londonien a changé la donne. L’ancien coach de Strasbourg a confirmé que le défenseur français avait été réintégré.

« J’ai eu une très bonne rencontre avec lui il y a quelques jours. Je voulais prendre de ses nouvelles, voir où il en était dans sa carrière. J’ai dit aux joueurs, quand je suis arrivé, que tout le monde repartait à zéro. Il était donc normal que j’aie une conversation avec lui. Une très bonne conversation. J’ai appris à très bien le connaître. C’était la bonne décision de le réintégrer dans le groupe. En raison de la situation dans laquelle il s’est trouvé, il a pris du retard en termes de condition physique. Nous allons continuer à travailler très dur avec lui pour qu’il rattrape son retard », a-t-il confié en conférence de presse.