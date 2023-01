Al-Nassr : Cristiano Ronaldo une fois encore concurrencé par Lionel Messi

La suite après cette publicité

Décidément, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se quittent jamais. Alors que la star portugaise a été transférée dans le club saoudien d’Al-Nassr, le voilà une nouvelle fois hanté par son meilleur ennemi. Et ce, grâce à un énorme coup marketing du rival historique d’Al-Nassr : Al Hilal. L’équipe entraînée par Ramón Díaz a décidé de vendre dans l’une de ses boutiques officielles des maillots de… Leo Messi !

Non pas que le septuple Ballon d’Or a été lui également transféré en Arabie Saoudite, mais tout simplement pour chambrer CR7 dès son arrivée dans le championnat saoudien. Un coup marketing plutôt bien senti par la direction d’Al Hilal, puisque l’image n’a pas tardé à devenir virale sur les réseaux sociaux. Pas étonnant quand on connaît la rivalité entre les deux légendes du football moderne sur et en dehors du terrain.

