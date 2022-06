OL : les premiers mots de Johann Lepenant

La suite après cette publicité

Depuis mercredi, Johann Lepenant est un joueur de l'OL. Le jeune milieu de terrain (19 ans) est arrivé en provenance de Caen contre un transfert estimé à 4,25 M€ (en plus de potentiels bonus de 2,5 M€ et d'un intéressement de 10% sur une potentielle plus-value). S'il n'a toujours pas évolué sous son nouveau maillot, le Normand est très impatient d'être en compétition avec son nouveau club car il pourra découvrir la Ligue 1, lui qui n'a pour l'heure connu que son antichambre.

«Signer ici à l’OL, c’est une très grande fierté car c’est un grand club français. Je voulais rester en France. Ça me tenait à cœur de continuer à progresser ici. L’OL est un bon club et a un bon projet. Je suis très content d’être ici. Mon but c’est de progresser et forcément de jouer. Je vais faire mon maximum pour gratter du temps de jeu. Il faut que je bosse pour ça. De la concurrence, il y en a partout, dans tous les clubs. Ça ne me stresse pas », assure le nouveau Lyonnais au média du club.