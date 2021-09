AC Milan - Atlético Madrid : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec un gros choc entre l'AC Milan et l'Atlético Madrid. Pour leur première de la saison à San Siro, les Rossoneri s'organisent en 4-3-3 avec l'international français, Mike Maignan, dans les buts. Devant lui, Théo Hernandez, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori et Davide Calabria composent la défense. Alexis Saelemaekers, Franck Kessié et Ismael Bennacer composent le milieu de terrain derrière Rafael Leao, Ante Rebic et Brahim Diaz. Olivier Giroud débutera sur le banc.

De leur côté, les Colchoneros évolueront en 4-4-2 avec Jan Oblak dans les buts. Kieran Trippier, José Gimenez, Felipe et Mario Hermoso évolueront en défense. Marcos Llorente, Koke, Geoffrey Kondogbia et Yannick Carrasco occuperont l'entre-jeu. Enfin, le duo d'attaque sera composé de Luis Suarez et Angel Correa. Thomas Lemar et Antoine Griezmann seront sur le banc.

Les compositions d'équipes

AC Milan : Maignan - Hernandez, Tomori, Romagnoli, Calabria - Kessie, Bennacer, Saelemaekers - Leao, Rebic, Diaz

Atlético Madrid : Oblak - Trippier, Gimenez, Felipe, Hermoso - Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco - Correa, Suarez

